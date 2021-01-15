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رياضة

لمدة ١٢ يوما.. ٥ حكام مصريين فى الجزائر للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا بالمغرب

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:15 ص
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
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يسرى غازى
غادر القاهرة صباح اليوم الجمعة ٥ حكام مصريين متوجهين إلى الجزائر من أجل المشاركة فى إدارة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٣ يناير الجاري.

كان الدولى امين عمر تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وأظهرت المسحة سلبية العينة ليحسم الجدل بشأن سفره إلى الجزائر رفقة زملائه.

وضمت قائمة خماسي التحكيم المصري الثنائى الدولى ابراهيم نورالدين وأمين عمر والمساعدين هاني عبدالفتاح وأحمد حسام طه وشاهندة المغربي ممثلة عن التحكيم النسائى.

ويستمر خماسي الحكام المصريين فى رحلة الجزائر لمدة ١٢ يوما من أجل المشاركة في إدارة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب.

واختار اتحاد شمال افريقيا خمسة حكام من مصر للمشاركة في إدارة تصفيات كاس الامم الافريقية للناشئين المقرر إقامتها فى المغرب.

يأتي ذلك بعدما تم الإعلان عن إلغاء منافسات بطولة كأس العالم للشباب بسبب تداعيات فيروس كورونا فى ربوع دول العالم.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من دورة شمال افريقيا فى تونس بعد انتشار فيروس كورونا فى صفوف شباب الفراعنة.

واحالت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تم صياغته تحت إشراف اللجنة التى ترأسها المستشار حسين حلمى وأدان خلاله القصور الطبي والإدارى فى جهاز منتخب الشباب بالكامل.
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