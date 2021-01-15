حقيقة وجود علاقة بين الامتناع عن الزكاة والمرض والمصائب.. أزهري يجيب

قال محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن العبادات في الإسلام لها توقيتات، وكذلك الأمر للزكاة، حيث حدد الله وقت للزكاة، وهي مرور عام ولكن هذا فيما الزكاة عن الحصاد.



وفيما يخص إخراج الزكاة على الأموال، أوضح، أنه يجب علينا إخراج زكاة عنها بقيمة 205%، منوها إلى أن الصدقة ليس لها توقيتات بل هي عادة تتم من أجل التقرب أكثر إلى الله.





وأضاف "كيلاني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نبي الله إسماعيل كان يؤمر أتباعه بالزكاة والصلاة، معقبا: كان يأمرهم بتخصيص جزء من أموالهم للفقير، وكذلك الأمر مع نبي الله عيسى، حيث شدد على ضرورة الزكاة ودعم الفقراء.



وأوضح أن ربط الحوادث والمصائب بالزكاة والصدقة، أمر لا يجوز، وهذا لأن الدنيا دائما ما تتقلب بين السعادة والشقاء، مشددا على ضرورة الالتزام بإخراج الزكاة لأن منعها قد يكون سببا في نزول البلاء والمرض.



