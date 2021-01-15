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رياضة

ديربي العاصمة.. روما يصطدم بـ لاتسيو في مواجهة قوية بالدوري الإيطالي

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:12 ص
روما ضد لاتسيو
روما ضد لاتسيو
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محمد السعيد
يحل فريق روما ضيفا ثقيلا على نظيره لاتسيو، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق روما بقيادة مدربه باولو فونسيكا، لحسم ديربي العاصمة لصالحه،  من أجل تقاسم الوصافة مع إنتر ميلان.

في المقابل يطمح لاتسيو الذي يقدم نتائج مميزة في الفترة الأخيرة، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب، لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

كان فريق روما تعادل مع إنتر ميلان 2 - 2، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما تغلب لاتسيو على بارما، بهدفين دون رد.

يذكر أن آخر مباراة جمعت روما ولاتسيو كانت في الدوري الإيطالي الموسم  الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي  1 - 1.

ويحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز الثامن بـ 28 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19" في المدرجات.
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