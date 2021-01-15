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صحة القليوبية توضح كيف يتم تنفيذ مبادرة العزل المنزلي

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:25 ص
مبادرة العزل المنزلى
مبادرة العزل المنزلى
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هاجر إبراهيم

قالت الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، إن مبادرة العزل المنزلى هى إحدى مبادرات 100 مليون صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تلك المبادرة أعطت رسالة طمأنة للشعب المصرى ودعم نفسي قوى لجميع مرضى فيروس كورونا.


وأضافت "سعاد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بالنسبة لألية العمل بتلك المبادرة يتم نقل أى مريض يشعر بأى أعراض سواء بإرتفاع درجة الحرارة أو صداع أو إلتهاب بالحلق أو أى أعراض معوية لأى مستشفى والبدأ بتقييم حالته، وعلى أساس هذا التقييم يتم إما العزل المنزلى أو حجزه بها.


وتابعت أنه يتم متابعة الحالات من خلال فرق طبية تم إعدادها وهى عبارة عن 80 فرقة، ومنها 38 فرقة تقوم بالإتصال التليفونى، لافتة إلى أنه يتم متابعة الحالات البسيطة الموجودة بالمنزل من خلال قياس العلامات الحيوية مثل درجات الحرارة أو الضغط أو قياس نسبة الأكسجين.


وأكدت أنه يتم تسليم جهاز قياس نسبة الأكسجين إلى أربع فئات، ومنها مريض لديه أمراض مزمنة أو مريض فوق ال60 عاما ولديه أمراض مزمنة أو الحوامل.


وأشارت إلى انه يتم تدريب المريض على إستخدام الجهاز، متابعا أنه فى حالة عدم قدرته على إستعماله يتم تدريب من ذويه من أجل أن تتم العملية بنجاح.

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