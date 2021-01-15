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أخبار العالم

البرلمان اليوناني يوافق على شراء 18 مقاتلة رافال فرنسية

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:25 ص
الرفال
الرفال
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ا ش ا
وافق المشرعون اليونانيون على شراء 18 مقاتلة فرنسية من نوع رافال بقيمة 3.04 مليار دولار أمريكي، أمس الخميس، على خلفية اتفاق من المقرر أن يتم توقيعه بين وزير الدفاع اليوناني ونظيره الفرنسي في أواخر شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، أن أثينا وافقت على شراء طائرات مقاتلة متطورة لتعزيز قدرتها العسكرية.

وأشارت الحكومة اليونانية إلى أن الاتفاق يتضمن 6 مقاتلات جديدة و12 مقاتلة مستعملة فرنسية من نوع الرافال يتوقع أن يتم التوقيع عليه من كلا الطرفين في العاصمة اليونانية خلال الشهر الجاري كما يتوقع أن تكون الشحنة الأولى خلال النصف الآول من العام الجاري.

ووفقا لما ذكره رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - في تصريحات إعلامية - فإنه من المتوقع أيضا أن يصوت البرلمان الأسبوع المقبل على مشروع قانون يوسع المياه الإقليمية الغربية لليونان في البحر الأيوني إلى 12 ميلا بحريا.

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