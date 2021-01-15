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لسرعة الاستجابة.. إسعاف بني سويف تطبق نظاما إلكترونيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:32 ص
لدكترو أشرف عوض،
لدكترو أشرف عوض، مدير مرفق إسعاف بنى سويف
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور أشرف عوض، مدير مرفق إسعاف بنى سويف، إنه يوجد بغرفة عمليات الإسعاف مسمى وظيفي يطلق عليه تلقى البلاغات، والذى من خلاله يتم الرد على الهواتف الخاصة بالمواطنين الذين يطلبوا إسعاف، والاخر هو موزع المهام الذى يأخذ البلاغ الورقى ثم يقوم  بتوجيه سيارة الإسعاف للمكان الخاص بالبلاغ.


وأضاف "عوض" خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن النظام الحالى ينص على أن أى مواطن من بنى سويف يقوم بالإتصال ب 123 ويرد عليه الكول سنتر، ثم يأخذ البلاغ بتفاصيله ويقوم بتنزيله على الكمبيوتر، حيث أنه يوضح وقت إنشاء وتلقى البلاغ، وبناءا عليه يتم معرفة متى تحركت السيارة منذ تلقى البلاغ.


وأشار إلى أن المواطن سيقوم بالإتصال ب123 مثلما كان فى السابق، ولكن الجديد فى هذا النظام هو مراقبة خطوات الإسعاف إلكترونيا.

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