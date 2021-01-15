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توك شو

معلومات لتحقيق الأهداف بالشكل الأمثل.. وأخطاء وضع الخطط المستقبلية

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:36 ص
شريف صلاح، استشاري
شريف صلاح، استشاري التدريب والتطوير
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إسراء صبري
قال شريف صلاح، استشاري التدريب والتطوير، إن وجودنا جميعا اليوم يعد اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، حيث اصطفاك لتكون اليوم متواجدا بين الجميع سليما ومتعافى وقادر على الحركة والتمتع بالحياة، موضحا أن كل هذه الأمور تعد طاقة إيجابية كبيرة يجب علينا أن نقدرها ونحمد الله عليها.

وأضاف "صلاح" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإيجابية تعد مهارة وليست معلومة، ولهذا تكون مهمة الشخص الإيجابي نقل الطاقة الإيجابية إلى الجميع، وذلك يحدث بدون أي مجهود، معقبا: دائما كن أنت السعيد التي تعطي الإيجابية للجميع.

وأردف: يقع العديد من الأفراد في الأخطاء عند وضع خططهم المستقبلية، ومن هذه الأخطاء : عدم وضع أهداف بعيدة المدى حتى لا يتمكن منك اليأس، وأيضا عدم القفز في الأهداف..يجب علينا الوصول إلى كل خطوة والعمل عليها.

وتابع: كل فرد يكون لديه ما يعرف بـ مربع القوة وهم "الأفكار والقدرات والأحلام والخطوات"، منوها إلى أن هذا المربع هو المسئول عن الأحلام والتأمل والتطلع إلى مستقبل أفضل.
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