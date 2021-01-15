تربية نوعية عين شمس: نعتمد التصحيح الإلكتروني باختبارات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الكلية من أولى الكليات التي قد أنتهت من رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة منذ بداية العام الدراسى وليس فقط من بعد قرار مجلس الوزراء ، لافتًا الى أن نهاية الدراسة عن بعد خلال هذا الأسبوع أستعدادًا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

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وأوضح " السيد " خلال تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن الكلية تعتمد بشكل كبير علي الاختبارات الإلكترونية إلا في بعض المواد التي تتطلب الاختبارات المقالية ، لافتًا إلى انتهاء الكلية من أداء الامتحانات العملية قبل إصدار قرار مجلس الوزراء

وأشارعميد الكلية الى إتاحة إمكانية التواصل مع أعضاء هئية التدريس عبر المنصات التعليمة في حالة مواجة الطلاب أى معوقات بالمناهج الدراسية ، مشيرًا الى الإعتماد علي التصحيح الإلكتروني لضمان حقوق الطالب والحفاظ علي سلامة المصحيين

والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور " أسامه السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له ، إن الكلية قد انتهت من أداء الاختبارات العملية منذ نهاية شهر ديسمبر قبل قرار التأجيل من مجلس الوزراء وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح" السيد " خلال تصريحاته لـموقع صدى البلد، أن الكلية لديها غرفة عزل صحى للتعامل مع الطلاب في حالة شعور الطالب بأى عرض من أعراض كورونا ولكن خارج الحرم الجامعي بجانب الباب الرئيسى للكلية لضمان عدم نقل العدوى بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس ، لافتًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب بالمداخل الرئيسة للطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية قبل الدخول إلى الحرم الجامعى من قبل الأمن الجامعى.

وأكد عميد الكلية علي تحويل الطالب الى مستشفى الدمرداش الخاصة بالطلبة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أداء التحليلات والكشف لضمان سلامة الطالب ، مشيرًا أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا يؤجل له الأختبار علي الفور على أن يحدد معاد أخر بعد شفاءه.

واستطرد ، أن الكلية قد وفرت أرقام للطلاب للتواصل مع إدارة الكلية في حالة شعور الطالب بالأعراض قبل حضور الاختبار لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها ، مؤكدًا علي تطبيق كافة التدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات للحفاظ علي صحه وسلامة الطلاب ضد انتشار العدوى بينهم.