بسبب كورونا.. آداب عين شمس: خروج الطلاب من الاختبارات بعد 45 دقيقة

قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن الكلية تعتمد علي اختبارات " البابل شيت " تسهيلًا على الطلاب فى أداء تلك العملية في ظل الظروف التي نمر بها من إنتشار جائحة كورونا ، مؤكده ً على الإعتماد علي التصحيح الإلكتروني حفاظًا علي سلامة المصححين

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وأوضحت " كامل " خلال تصريحات لموقع "صدى البلد " أن الكلية أتاحت خروج الطلاب من لجنة الأختبار بعد 45 دقيقة منعًا لتكدس الطلاب داخل قاعات الاختبارات ، مؤكدهً علي الحفاظ علي التدابير الوقائية أثناء الإختبارات بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي

وأشارت وكيل شئؤن كلية الآداب الي استكمال الاختبارات دون أى زيادة بالمقررات الدراسية ، مشددة على عدم حضور الطلاب في حالة الشعور باى أعراض من عدوى فيروس كورونا

قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقه لها أن الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية للطلاب عبر المنصات التعليمة وذلك استعدادًا لاستكمال اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول بعد الانتهاء من أجازة منتصف العام الدراسى وفقًا لقرار مجلس الوزراء والاعتماد على التعليم الهجين.

وأوضحت " كامل " خلال تصريحاتها لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية قد بدأت الاختبارات قبل قرار مجلس الوزراء علي أن تستكمل الاختبارت ، لاقتهً إلى أنه في حالة اكتشاف أى حالة إصابة أو عدوى بين الطلاب يؤجل الاختبار للطالب علي الفور علي أن يعاد في موعد آخر بعد تقديم الأعذار الطبية علي هئية الكشف الطبي بالكلية.

وأشارت وكيل شئؤن التعليم والطلاب بالكلية إلى أن الكلية وفرت غرفة عزل جيدة التهوية بكل دور بمبني الكلية تحتوى علي سرير لمتابعة الحالة من قبل الرعاية الطبية بالكلية ، كما أن وفرت الجامعة عربة إسعاف داخل الحرم الجامعي لنقل الطلاب الى المستشفيات الجامعية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.