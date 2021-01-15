حملة نظافة ومرافق مكبرة بغرب الأقصر.. صور

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أن حملة النظافة والتجميل استهدفت عدة مناطق بالمركز.

وأضاف أنه تم تمهيد طريق أرمنت الأقصر بداية من ساحل الجرف مرورا بنجع عالوه وكوبري زانين وكوبري أبو قرن وموردة السايح وكوبري العمري ومدخل أرمنت الحيط الرئيسي وكوبري الشهيد وكوبري تمساح ومنطقة الحشايشة ومنطقة مكتب القصب وهي حدود مركز الطود بالغرب بقرية المريس وتم رفع ١٠٠م٣ اتربة وناتج تطهير الترع ومخلفات مباني بطول ٢كم.





وبمركز أرمنت الوابورات تم رفع القمامة والمخلفات وإزالة الحشائش خلف اسوار مستشفى حورس وطريق السجل المدني وذلك بمعدات الوحدة المحلية للمركز تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز وفتحي العنجيري رئيس مرافق أرمنت الحيط ومسئولي الإشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.





وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة مرافق استهدفت ميدان السوق وشارع التحرير وشارع الشهيد وشارع المستشفى ومدخل الموقف وتم رفع كافة الاشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية وتكثيف أعمال النظافة بتلك الشوارع وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .





والحملة تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز وعبد الناصر حمايد ومحمد سيد وهاني بربري مسئولي الإشغالات بالمركز.





يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واستمرارا لجهود حملات المرافق والنظافة والتجميل بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر.