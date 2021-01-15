نشرة المرأة والصحة.. 8 نصائح للوقاية من كورونا قبل التوجه إلى السوبر ماركت.. وفوائد صحية لتناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





تصدرت الفنانة يسرا مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعد من أبرز نجمات الوطن العربي التي تحظى بشهرة واسعة وجماهيرية كبيرة.





يعد فيروس كورونا من أخطر الأمراض التى انتشرت خلال الفترة الاخيرة خاصة بعد تمكنه من التحور مما يجعله ينتشر بشكل أوسع وأكبر وللتمكن من مواجهته بشكل صحيح وانقاذ البشر منه، يجرى العلماء فى مختلف المجالات المتعلقة بصحة الإنسان وعلم الفيروسات دراسات عديدة لفهم طبيعة هذا المرض بشكل أكبر مما يساهم في ايجاد حلول فعالة فى تخفيض نسب الاصابات به أو منعها تماما وانتاج ادوية ذات فاعلية أكبر.





يحرص الكثير من الأشخاص على الذهاب إلي البقالة والسوبر ماركت لتخزين المواد الغذائية والسلع المنزلية مثل لوازم التنظيف وورق التواليت ولكن منذ جائحة COVID-19 ، أصبحت هناك بعض الممارسات لمنع انتشار فيروس كورونا.





الشوفان يعد أحد أكثر خيارات الإفطار الصحية، حيث أنه غني بالعناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك الألياف، وهو خيار مناسب للأشخاص الرياضين الذين يريدون التمتع بوزن مثالي، ولكن تناول الكثير من الشوفان يمكن أن يؤدي أيضًا إلى بعض الآثار الجانبية.





من أجل صحة جيدة، يجب أن يكون لديك أمعاء جيدة، إن ميكروبيوم أمعائك ليس مهمًا فقط لعملية الهضم الجيدة، ولكنه يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجلد، والدافع الجنسي، ومستويات الطاقة وتوازن الهرمونات.





كشفت دراسة جديدة، أن المصاب بـ فيروس كورونا، في حالة مرض خفيف، يمكن أن يستمر المرض معه لمدة أسبوعين، أو من ثلاثة إلى ستة أسابيع في الحالات الخطيرة، وتنقسم شدة أعراض الإصابة إلى خمس مجموعات.









في نمط الحياة العصرية اعتاد الكثير من البشر على اهمال تناول وجبة الإفطار سواء بسبب الاستيقاظ فى وقت متأخر من اليوم، أو التأخر على مواعيد العمل أو الدراسة فى الصباح أو نفور البعض من فكرة تناول طعام فى الصباح والاكتفاء بكوب من المشروب المفضل وغيرها العديد من الاسباب الاخرى ، ولكن للأسف العلماء يؤكدون أن هذه العادة تضر الصحة والوزن والمخ بشكل كبير .



































