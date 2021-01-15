رئيس مياه القناة: انطلاق أكبر حملة تطهير لشبكات الصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء أطلاق أكبر حملة تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء علي مشكلة الطفوحات المستمرة والناتجة عن سوء أستخدم شبكات الصرف الصحي، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الرأسي ببناء الأبراج السكنية.





وأكد اللواء عصمت، أن بداية انطلاق الحملة بمنطقة حي ثاني الإسماعيلية، وتشمل تنفيذ عمليات الملس والتطهير بالمناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية بالأحياء الثلاثة، تحت الإشراف المباشر للمهندس مجدي سعيد رئيس القطاع، مؤكدًا أنه تم الدفع بفرقتي تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة صرف حي السلام، والتي تعتبر من النقاط الساخنة، وتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة .





وأشار رئيس مياه القناة، الي أنه تم الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع الغابة بداية من محطة رفع الصرف الصحي شارع العشريني، ومرورًا بشارع هدي شعراوي ومتجه إلي محطة رفع الجاويش، مشيرًا علي أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتي المساء وفي سباق مع الزمن حتي يتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد.



