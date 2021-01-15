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أخبار البلد

الجارحي بعد توليه وكيل لجنة المشروعات: نسعى لتحقيق انطلاقة قوية للقطاع

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:51 ص
محمد الجارحي
محمد الجارحي
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مصطفى كرم
قال محمد الجارحي عضو مجلس النواب تعليقا على انتخابه وكيلا للجنة المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن هذا القطاع يمثل عصب الاقتصاد وقوته الكامنة

وكتب محمد الجارحي عبر حسابه بإنستجرام قائلا "بفضل الله وتوفيقه تم انتخاب للجنة المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر، داعيًا الله أن يوفقني وزملائي باللجنة لتحقيق انطلاقة قوية لتلك المشروعات ومحاولة الوقوف على معوقاتها والسعي لتذليل مايقف أمام انطلاقتها من صعوبات وبما يحقق الخير والنفع للوطن والمواطن". 


وتابع: "حيث يمثل هذا القطاع عصب الاقتصاد وقوته الكامنة.. ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن ومحل الثقة وأن يرزقنا التوفيق والسداد والتيسير". 


يذكر أن محمد الجارحى، عضو مجلس النواب عن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، قال في تصريح سابق إن برلمان 2021  قادر على تحقيق رؤية الدولة وسياستها الداعمة للمواطنين ورغبتها فى إثراء الحياه السياسية  من خلال إتاحة الفرصة للكثير من الأحزاب للتمثيل تحت قبة البرلمان، حيث أن هذا التنوع فى الأيدولوجيات سيساهم فى التعبير عن جميع وجهات النظر بما يصب فى صالح الوطن والمواطنين.

وأشار الجارحى، فى تصريحات له عقب الانتهاء من استخراج كارنيه العضوية عن الفترة 2021 – 2026، الى أنه سيعمل على تنفيذ برنامج حزب مستقبل وطن  الذي يتضمن اجندة تشريعية كبيرة تراعي مطالب كل الفئات بمختلف المجالات؛ مع استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية لمتابعه تنفيذ الحكومة برامجها وخططها المختلفة وامدادها بالتشريعات اللازمة لتحقيق التنمية اللازمة لبناء مصر القوية.

وأكد الجارحي ، انه ملتزم حزبيا  فيما يتعلق بالترشح في انتخابات هيئة مكاتب اللجان ، مشيرا الي ان الحزب يضم كوادر علي درجة كبيرة من الكفاءة في مختلف المجالات
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