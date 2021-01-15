على مساحة 90 ألف متر.. لجنة اتحاد الكرة تتفقد أعمال إنشاء استاد القناة الجديد بالإسماعيلية

تفقدت لجنة من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد الشواربي عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد أعمال البناء بستاد القناة الجديد بالإسماعيلية، حيث التقت بطاقم العمل واطلعت على التصميمات التي تجعل من الاستاد الجديد إضافة كبيرة للمنشآت الكروية بالإسماعيلية.





وأنشئ الاستاد على مساحة 90 ألف متر مسطح، وتتسع مدرجاته لنحو 22 ألف متفرج، ويتضمن 22 بوابة وشاشتي عرض وغرفة VAR ومركز إعلامي مزود بخدمات الإنترنت بالإضافة إلى مركز للاستشفاء.





وتكونت اللجنة من سيد بخيت وناصر فراج من إدارة المسابقات وفهيم عمر من إدارة الحكام ومحمد سمير زاهر مدير التسويق.