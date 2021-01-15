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برلمان

برلمانية: تضحيات مصر للقضاء على الإرهاب لا تحصى.. ولابد من تعاون دولي

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:55 ص
النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي
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القسم السياسي
قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد في حديثه علي ضرورة مواجهة الأرهاب، موضحا خطورتة وأثاره السلبية علي مصر والعالم أجمع. 

وأشادت عجمي في تصريحاتها لـ"صدي البلد" بالتضحيات الكثيرة التي قدمتها مصر من أجل تجفيف منابع الأرهاب، مشيرة إلي أن هذه التضحيات من أبنائنا من رجال الجيش والشرطة لأ تحصى ، كما إنها توضح للعالم أجمع أن مصر لا تدخر جهدا في سبيل إتمام هذه المهمة. 

وأوضحت عضو البرلمان، ان الإرهاب غير مقتصر وجوده على مصر فقط ، بل يوجد في الكثير من دول العالم ومنهم أمريكا أيضا ، مشددة علي أهمية التكاتف في المرحلة المقبلة من قبل جميع مؤسسات الدولة ونواب الشعب من أجل خلق وعي جديد قادر علي مواجهة هذا الفكر المظلم .

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أدرجت  تنظيمي "أنصار بيت المقدس" و"حسم" في مصر ضمن تحديث جديد لقوائم مكافحة الإرهاب، موضحة في بيان لها، إنها أضافت تنظيم "انصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم داعش، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة (أوفاك).
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