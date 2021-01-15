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اقتصاد

البورصة الأردنية ترتفع 2.67 % خلال تداولات الأسبوع

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:01 م
ارتفاع البورصة الاردنية
ارتفاع البورصة الاردنية
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وكالات
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 2.67%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1722.3 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.1 ملايين دينار أردني مقارنة مع 9.9 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 27.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 35.6 مليون دينار أردني، مقارنة مع 49.4 مليون دينار للأسبوع السابق.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 48.5 مليون سهم، نفذت من خلال 15239 صفقة.

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