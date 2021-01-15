سوبر ماما.. نيرمين تفصل الملايات وابناها يبيعانها في الشارع: فخورة بيهم أبطال كاراتيه.. صور

أم مصرية خاضت معارك الحياة مع ابنيها بتحمل كامل للمسئولية، كانت الأب والأم لهما، سارت الحياة في السابق على وتيرة هادئة، عمل وزواج واستقرار وأبناء حتى تبددت الأحلام بانفصالها عن زواجها وتحملها مسئولية الأبناء بشكل كامل، لتقرر بعد ذلك الاستقالة من العمل لتوفير الوقت لقضائه معهما وبدء مشروعها الخاص في تفصيل المفروشات يدويا وبيعها في الشارع بشكل أسبوعي وأحيانا يومي.

تخرجت نيرمين محمود من كلية الإعلام ولكن العمل جاء في مجال بعيدا عن الإعلام، حيث عملت في إحدى شركات الاتصالات، أما ابنيها نور الدين (11 عاما) وشهاب (7 سوات)، هما ما حصدته نيرمين من أحلامها في الحياة، وهما السبب أيضا في تجديد شغفها بالخياطة والأعمال اليدوية.





«نيرمين» تروي قصتها لـ «صدى البلد» وتقول أنها قررت الخروج من لعمل معاش مبكر، وبدء مشروعها الخاص أملا في توفير الوقت التي تقضيه مع ابنيها، "أنا الأب والام لهما"، لتستغل مهاراتها في الأعمال اليدوية والأقمشة التي تعلمتها عن جدتها ووالدتها، في بدء مشروعها الحر لصناعة المفروشات وبيعها، بعدما قررت قبل 4 سنوات الاستقالة والتفرغ لمشروعها، وكانت الأزمة هي عدم توافر مكان لعرض وبيع المنتجات، لهذا قررت أن تعمل في تصميم وحياكة المفروشات على مدار أيام الأسبوع مع بيعها يوم الجمعة في الشارع.





بدأت المشروع بمساعدة والدتها فقط، معتمدة على مهاراتها في قص القماش، بين العمل وتمارين نور وشهاب والدراسة تقضي نيرمين وقتها، وتقول لـ «صدى البلد»: "والدتي تقص القماش وأنا بخيط الملايات والكوشنز والولاد بيسعدوني لما بنيجي نفرش ونبيع".





أما عن اختيار مكان البيع في الشارع في التجمع الأول، جاء ذلك عن طريق الصدفة بعد تنفيذها لكميات كبيرة من المفروشات للمشاركة بها في معرض، ولكن لم تستطع المشاركة مما دفعها للوقوف بها في الشارع لبيعها، ولم تستطع تنفيذ هذا الأمر حيث تسكن في منطقة مصر الجديدة، لهذا لجأت إلى بيعها في التجمع الأول.





"أنا مخلفة رجالة ويعتمد عليهم" كان هذا وصف نيرمين لابنيها عندما تحدثت عن مساعدتهم لها بالوقوف معها أثناء البيع، خاصة بحسن التصرف مع العملاء حال انشغالها مع عميل آخر، وجاءت شجاعتهم رغم سنهم الصغير بسبب ممارستهم لرياضة الكاراتيه، وتقول نيرمين: "الولاد بيلعبوا كاراتيه وطالعين مراكز اولى على القاهرة، شهاب بيلعب كاتا شهاب ونور بيلعب كوميتيه".





هذه التجربة أثرت على ابنيها بزيادة قدرتهم على تحمل المسئولية رغم سنهم الصغير، وعلى حد وصفها بتعاملها معهم بشدة الآباء إلا أنهم لا يتخلوا عنها أثناء عمليات البيع في الشارع، مع اتخاذهم إجراءات وقائية من عدوى فيروس كورونا المستجد، مثل ارتداء الكمامات واستخدام الكحول وتطهير وغسل الأيدي باستمرار خلال عمليات البيع.





تتمنى نيرمين أن يتحول مشروعها الصير إلى علامة تجارية خاصة بها، تصل للتصدير خارج مصر، وتتنوع المنتجات التي تقدمها بين الملاءات والمفارش والبطاطين وأنوع الغطاء الصيفي والشتوي، جميعها صنعتها بنفسها، "لسة مفيش ميزانية أجيب حد يساعدني في الشغل".





اتجهت كذلك (للبيع أولاين) عن طريق جروب خاص بها على موقع فيسبوك، وتقول: "بقى في ناس مش عارفني ولا اتعاملوا معايا قبل كده وبيطلبوا شغل أونلاين وبيعجبهم بعد الاستلام"، مع البيع في معارض محلية.