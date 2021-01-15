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أخبار العالم

الكويت :72 ساعة صلاحية تحليل PCR للمسافرين إلى مطار الكويت

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:19 م
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقي
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن تحديد صلاحية شهادة الـ PCR التي تثبت سلبية الإصابة من مرض كوفيد 19 لجميع المسافرين القادمين إلى مطار الكويت الدولي بمدة 72 ساعة "من موعد أخذ العينة لغاية موعد القبول على الرحلة" اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17يناير وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الوطن الكويتية.

وكان وزیر الصحة الكويتي الشیخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، تعدى العشرين ألف شخص، لافتا إلى أنه بعد أخذ الجرعة الثانية سيكون هناك تقریر یفید بحصول الشخص على اللقاح یصله عبر رسالة نصیة.

وأوضح باسل الصباح، أن عدد من سجل على المنصة الخاصة بالتطعیم بلغ ما یقارب من ربع ملیون شخص من مختلف شرائح المجتمع، داعیا الجمیع من مواطنین ومقیمین الى التسجیل لحفظ دورھم في أخذ التطعیم. 

وشدد الوزیر على أن الوضع في الكویت جید، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة لأن الوباء لا یزال موجودا في العالم.
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