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مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:02 م
منى هلا
منى هلا
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الجمعة الموافق 15 يناير، عيد ميلاد الفنانة الشابة منى هلا والتي أتمت اليوم عامها الـ 36، وعلى الرغم من قلة ظهورها في المناسبات وعدم تفاعلها على مواقع التواصل الإجتماعي إلا أنها من الفنانات التي حققت نجاحا كبيرا.

وتعتمد منى هلا في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

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وتفضل منى هلا مواكبة أحدث صيحات الموضة كما تحرص أيضا على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء، كما تقوم بتنسيق الحقائب والأحذية المميزة التى تمنحها إطلالة متكاملة.

وتعتمد منى هلا على صيحات المكياج البسيطة والهادئة ولا تفضل المكياج الصاخب، كما تقوم باختيار تسريحات بسيطة وغير المبالغ فيها مما يزيد من جاذبيتها.

إليكم الصور ...

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات منى هلا
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