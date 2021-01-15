خبير اقتصادي: إقامة مجمعة للتأمين لتوفير التغطيات الملائمة لذوى الهمم

أكد محمد المغربى الخبير الاقتصادي والتأمينى، أهمية إعداد وثيقة تأمين تتلائم مع احتياجات قصار القامة نظرا لاهتمام الدولة مؤخرا بهم و اعتبارهم وتضمنيهم من ذوى الهمم إلى جانب توجه الدولة والتى أصبحت تولي عناية خاصة لمكافحة مرض قصار القامة بين الأطفال باطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن المرض لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن حملة 100 مليون صحة.
وطالب المغربى ، بإقامة تحالف وإنشاء مجمعة للتأمين لمساعدة قصار القامة و جميع ذوى الإحتياجات الخاصة فى مصر بحيث يتم إنشاء تغطيات تأمينية خاصة لهم.
وقال المغربي؛ لـ" صدى البلد " إن وثيقة التأمين المطلوب إصدارها تأتى طبقا لقرار الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بتخصيص حزمة الخدمات المتكاملة لقصار القامة من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم وتشمل العمل على توفير الأثاث المنزلى والمفروشات وبأسعار مناسبة لهم، فضلا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية والتوسع فى فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة.
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وتابع أن "المطلوب كخطوة هامة تجميع البيانات الكاملة حول تلك الفئات من قصار القامة لدعمهم تامينيا ويمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع منظومة كارت الخدمات المتكاملة".
وأضاف المغربي ، أن وثيقة التأمين الجديدة يمكن أن تتضمن العديد من التغطيات لصالح قصار القامة من بينها توفير معاش استثنائي لهم فى حالة الإصابة أو العجز فى أى مرحلة من مراحل العمر إلى جانب تغطية الإحتياجات الصحية لهم والتى كانت سببا في التأثير السلبى على معدلات النمو الطبيعى .
وطالب المغربى ، بإقامة تحالف وإنشاء مجمعة للتأمين لمساعدة قصار القامة و جميع ذوى الإحتياجات الخاصة فى مصر بحيث يتم إنشاء تغطيات تأمينية خاصة لهم.
وقال المغربي؛ لـ" صدى البلد " إن وثيقة التأمين المطلوب إصدارها تأتى طبقا لقرار الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بتخصيص حزمة الخدمات المتكاملة لقصار القامة من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم وتشمل العمل على توفير الأثاث المنزلى والمفروشات وبأسعار مناسبة لهم، فضلا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية والتوسع فى فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة.
أقرأ ايضا ...جهاز 6 أكتوبر الجديدة يتابع تنفيذ خط مياه الميناء الجاف ورصف طرق غرب المطار
وتابع أن "المطلوب كخطوة هامة تجميع البيانات الكاملة حول تلك الفئات من قصار القامة لدعمهم تامينيا ويمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع منظومة كارت الخدمات المتكاملة".
وأضاف المغربي ، أن وثيقة التأمين الجديدة يمكن أن تتضمن العديد من التغطيات لصالح قصار القامة من بينها توفير معاش استثنائي لهم فى حالة الإصابة أو العجز فى أى مرحلة من مراحل العمر إلى جانب تغطية الإحتياجات الصحية لهم والتى كانت سببا في التأثير السلبى على معدلات النمو الطبيعى .