نائبة: وجود الشباب والمرأة يحدث تغييرا نوعيا في البرلمان.. فيديو

قالت أميرة صابر ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ، إن وجود المرأة والشباب بالنواب ، يمثل نوعي مغاير يخدم المجتمع ، وسيصبح لهم ثقل حقيقي ، وإسهام نابع من شكل أكثر تطورا ، ونابع من القدرة الحقيقية على تنوع البرامج الانتخابية .





وأضافت أميرة صابر ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن التنسيقية تتبنى بشكل أساسي ، فكرة التنوع ، وهي تعتقد أن هذا سيمثل سابقة تتوافق مع الصالح العام .





وأشارت إلى أن أولويات اللجنة تتمثل في أهميتها في الوضع الاستراتيجي الحالي ، في تحجيم التضخمات في العلاقات الدولية .





ولفت إلى أن التنسيقية نجحت في تطوير علاقات كبيرة مع الكثير من الدبلوماسيات ، وإشراك العالم في المشروعات التنموية المصرية ؛ لجلب المزيد من المكاسب لمصر.





وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب ، أسهمت في إثراء التجربة الشبابية ، وإثبات أن الشباب يمكنهم إحداث تغيير ، على صعيد كبير .



