ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائبة: وجود الشباب والمرأة يحدث تغييرا نوعيا في البرلمان.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:36 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
Advertisements
نورهان رأفت
قالت أميرة صابر ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ، إن وجود المرأة والشباب بالنواب ، يمثل نوعي مغاير يخدم المجتمع ، وسيصبح لهم ثقل حقيقي ، وإسهام نابع من شكل أكثر تطورا ، ونابع من القدرة الحقيقية على تنوع البرامج الانتخابية .

وأضافت أميرة صابر ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن التنسيقية تتبنى بشكل أساسي ، فكرة التنوع ، وهي تعتقد أن هذا سيمثل سابقة تتوافق مع الصالح العام .

وأشارت إلى أن أولويات اللجنة تتمثل في أهميتها في الوضع الاستراتيجي الحالي ، في تحجيم التضخمات في العلاقات الدولية .

ولفت إلى أن التنسيقية نجحت في تطوير علاقات كبيرة مع الكثير من الدبلوماسيات ، وإشراك العالم في المشروعات التنموية المصرية ؛ لجلب المزيد من المكاسب لمصر.

وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب ، أسهمت في إثراء التجربة الشبابية ، وإثبات أن الشباب يمكنهم إحداث تغيير ، على صعيد كبير .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو التنسيقية: قائمة الأحزاب السياسية تضم مجموعة شباب من عامة الشعب..فيديو

شباب التنسيقية يشاركون في مؤتمر المجتمع المدني والتعليم قبل الجامعي

على راسنا.. تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة لتكريم أبناء الشهداء

مرشح تنسيقية شباب الأحزاب يحل ضيفا مع الإبراشي في"التاسعة مساء"

شيماء عبد الإله في احتفال "على راسنا": التنسيقية ستظل بجانب أبناء الشهداء دائمًا

تنسيقية شباب الأحزاب: تكريم أبناء الشهيد عادل عبد الحميد بالسويس ضمن حملة على راسنا

ترشيحاتنا

تعود من جديد.. الصحة: ارتفاع أعداد المصابين لفيروس كورونا

وزيرا الرياضة والصحة يتفقان على إجراء تحليل الـ pcr يوميا لجميع الفرق

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 يناير 2020

الإسكان: تنفيذ 5976 وحدة سكنية بمشروعى دار مصر وJANNA بالعبور

هل يجوز صلاة الجنازة بدون وضوء .. كل ما تريد معرفته عن هذه العبادة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صحية بشكل مذهل.. فوائد تناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا