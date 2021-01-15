في ذكرى ميلاده.. قصة فشل جمال عبد الناصر في الالتحاق بالكلية الحربية

في حي باكوس بالإسكندرية في بيت صغير من بيوت الشارع الضيق انبعث صراخ قادم من بين الشاب عبد الناصر (30 سنة) في 15 يناير 1918، حيث رزقه الله بأكبر أبنائه جمال من زوجته فهيمة محمد حامد، فقد كانت الأسرة الصغيرة تعيش بالبيت رقم 18 بشارع أنواتي بحي باكوس وذلك قبل انتقالها إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط مسقط رأس الوالد.





وتحل اليوم الذكرى 103 لميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ثاني رؤساء مصر (تولى الحكم من سنة 1956 إلى وفاته) وأحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق (آخر حاكم من أسرة محمد علي)، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة.





على الرغم من الطفولة البائسة والحياة الفقيرة التي عاشها الطفل جمال عبدالناصر نظرا للظروف المادية الخاصة بأسرته البسيطة حيث كان والده موظفا بالبريد، إلى جانب ظروف البلاد التي كانت خاضعة للاحتلال الانجليزي وقتها، إلا أن هناك حدثان مهمان وقعا عام 1936 كانتا نقطة تحول في حياة جمال عبدالناصر وفقا لكتاب "شخصية عبدالناصر وحياته".





الحدث الأول هو أن جمال عبدالناصر استطاع أن يتم دراسته بالثانوية العامة بتفوق مجتازا امتحان البكالوريا (القسم الأدبي) رغم ما مر به من تجارب نضالية خلال العام الدراسي (1935-1936).





أما الحدث الثاني والأهم هو قيام حكومة الوفد عام 1936 ولأول مرة بفتح أبواب الكلية الحربية لجميع المصريين بصرف النظر عن أصولهم الاجتماعية وانتمائتهم الطبقية ووضعهم الاقتصادي، حيث تحولت القوات المسلحة المصرية من جراء ذلك إلى جزء من المواطنين لا يفرقها عنهم سوى أن أفرادها يرتدون الملابس العسكرية.





تقدم جمال عبدالناصر نتيجة هذا الإجراء بأوراقه للالتحاق بالكلية الحربية ولكن كانت تسبقه تقارير مركز شرطة الجمالية والتي أظهرت نشاطه السياسي والمقترن بعضويته بحزب أحمد حسين (1911-1982) وما قام به من تنظيم للمظاهرات الطلابية أيام دراسته الثانوية مع توصية بعد القبول وليس هذا فقط بل كانت المقابلة المقابلة مع اللجنة والتي تميزت أسئلتها بالصرامة والتدقيق وكانت توحي بطبيعتها ومسارها بعدم القبول.





فهم جمال من خلال آلية المقابلة ونمط الأسئلة أنه مرفوض فهو من منحدر فلاحي وأسرته لا تملك أملاكا وأبوه موظف بسيط وقد صحت توقعاته فلم يكن اسمه في قائمة المقبولين، بعدها قرر جمال عبد الناصر الالتحاق بكلية الحقوق المنقذ الوحيد لديه وقتذاك لتحقيق أهدافه، وذلك لأن المجال أمام الحاصلين على شهادة حقوق أوسع شأنا في إصدار الصحف والمجلات وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الاجتماعية.





وسرعان ما استجدت مستجدات مهمة أعانته في تحقيق حلمه أخيرا فبعد مضي نصف العام الدراسي، نشر إعلان عن قبول دفعة جديدة إضافية بالكلية الحربية وكانت بواعث ذلك تكمن في اقتراب شبح الحرب العالمية الثانية وسوء حالة الجيش المصري والنقص الشديد وقتها في الضباط، بالإضافة إلى المتغيرات التي أحدثتها معاهد 1936 بين مصر وانجلترا.



