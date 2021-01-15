الشباب أمل المستقبل بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر عدد من الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث أقام قصر ثقافة رأس غارب ورشة حكي للأطفال بعنوان "التفاحة الحمراء" قدمتها زينب زاهر، تدور عن الأمانة والمحافظة على ممتلكات الغير وأن رد الأمانة لأهلها واجب علينا مهما كانت الظروف التي نمر بها، وتهدف القصة إلي غرس بعض القيم الأخلاقية والتربوية في نفوس الأطفال





نظم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "الشباب أمل المستقبل" ألقاها عبيدالله محمد خليل موضحا أن الإنسان يمر بمراحل متعددة تبدأ من الطفولة ثم مرحلة الصبا، وصولا إلى مرحلة الشباب وكل مرحلة من هذه المراحل لها سمات معينة، فمرحلة الطفولة يكون الطفل فى رعاية الأسرة ثم مرحلة الصبا والتعليم حتى يصبح شاب وهذه مرحلة القوة والاندفاع والطاقة، لذلك يجب على المجتمع أن يحسن إستغلال هذه المرحلة العمرية من الشباب، ومن الناحية الدينية حث الاسلام على مراعاة هذه الفترة العمرية فى حياة الانسان بحيث تكون فترة بنائة فى خدمة المجتمع وخدمة الدين وخدمة الأمة .



