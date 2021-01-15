ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. اختفاء الأكسجين من كوكب الأرض.. ما الذي يحدث؟

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف
عبر باحثون عن قلقهم من الغابات والنظم البيئية البرية الأخرى التى تتأثر بالاحترار العالمي السريع والذي سيحولها إلى مصادر لإنتاج الكربون بمعدل مبالغ في غضون عدة عقود.

حذر الباحثون من أن عدم أخذ ذلك في الاعتبار يؤدي إلى المبالغة الجسيمة في الدور الذي قد تلعبه النباتات على الأرض في الحد من الاحتباس الحراري، خاصة أن نقطة التحول في درجة حرارة الغلاف الحيوي الأرضي لا تكمن في نهاية القرن أو بعده، ولكن في غضون العشرين إلى الثلاثين عامًا القادمة.

ولمزيد من التفاصيل حول اختفاء الأكسجين من كوكب الأرض خلال 30 عامًا، شاهد الفيديو جراف التالى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. قصة اختفاء توأم من رحم سيدة حامل دون إجهاض

المنظمة العالمية للأرصاد تكشف إيجابيات إغلاق كورونا على الغلاف الجوي

فيديو جراف.. رجل يتزوج من أختين توأم في آن واحد

النباتات ستنتج الكربون.. دراسة: اختفاء الأكسجين من كوكب الأرض خلال 30 عامًا

ترشيحاتنا

إيمان السيد تعلن تعافيها بعد أيام من إصابتها بـ كورونا

هتجري ريقك.. 3 وصفات لطاجن اللحمة للشيف شربيني

تحصيل مليار و239 مليون جنيه من مخالفات البناء بالقليوبية

صباح الشقاوة.. هالة صدقي تظهر برفقة أولادها في رحلة سفاري بين الجبال

اعتماد ترقيات المعلمين وصرف البدل بالزيادة الجديدة من الشهر المقبل

احذر.. آخر ساعات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور