فيديو جراف.. اختفاء الأكسجين من كوكب الأرض.. ما الذي يحدث؟

عبر باحثون عن قلقهم من الغابات والنظم البيئية البرية الأخرى التى تتأثر بالاحترار العالمي السريع والذي سيحولها إلى مصادر لإنتاج الكربون بمعدل مبالغ في غضون عدة عقود.
حذر الباحثون من أن عدم أخذ ذلك في الاعتبار يؤدي إلى المبالغة الجسيمة في الدور الذي قد تلعبه النباتات على الأرض في الحد من الاحتباس الحراري، خاصة أن نقطة التحول في درجة حرارة الغلاف الحيوي الأرضي لا تكمن في نهاية القرن أو بعده، ولكن في غضون العشرين إلى الثلاثين عامًا القادمة.
اقرأ أيضا:
ولمزيد من التفاصيل حول اختفاء الأكسجين من كوكب الأرض خلال 30 عامًا، شاهد الفيديو جراف التالى.