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ثقافة

التعريف بقانون 182.. ختام ورشة التعاقدات الحكومية بقصور الثقافة

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية "قانون 182 للتعاقدات الحكومية" للعاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بهدف التعرف على القانون وأهدافه والقواعد العامة للإجراءات التمهيدية للتعاقد والقواعد المنظمة والحاكمة لها والحدود والمسئوليات المالية.

كانت آخر محاضرات الورشة التي ألقاها مجدي السيد جاد مدير عام إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية سابقا حول شروط تنفيذ عقود المقاولات للمستخلصات في ضوء الاعتمادات السندية ومعدلات تغير الأسعار وبيان إجراءات شراء العقارات والعلاقات التعاقدية.

 كما افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات الورشة التدريبية الرابعة والأخيرة "صحافة الفيديو" من الحزمة التدريبية "المواقع الإلكترونية".

والهدف الرئيسي للحزمة التدريبية، صقل مهارة القائمين على العملية الإعلامية بالمواقع التابعة للهيئة، ليكونوا أكثر براعة في الصحافة الرقمية، لأننا أصبحنا بصدد استحداث تقنيات تفرض علينا آليات جديدة.

وكانت أولى محاضرات الورشة التي ألقتها الدكتورة إيمان عثمان مدرب المونتاج والجرافيك بمعهد الإذاعة والتلفزيون والاكاديمية الدولية حول مفهوم صحافة الفيديو والموبيل وزوايا التصوير الصحيحة، وتوضيح أن هذا النوع من الصحافة أضحى من أكثر الوسائل الإلكترونية تأثير استنادًا الي معايير كثيرة، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال الغوص في كيفية انتاج الفديو بواسطة الهاتف.
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