التعريف بقانون 182.. ختام ورشة التعاقدات الحكومية بقصور الثقافة

كانت آخر محاضرات الورشة التي ألقاها مجدي السيد جاد مدير عام إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية سابقا حول شروط تنفيذ عقود المقاولات للمستخلصات في ضوء الاعتمادات السندية ومعدلات تغير الأسعار وبيان إجراءات شراء العقارات والعلاقات التعاقدية.

كما افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات الورشة التدريبية الرابعة والأخيرة "صحافة الفيديو" من الحزمة التدريبية "المواقع الإلكترونية".





والهدف الرئيسي للحزمة التدريبية، صقل مهارة القائمين على العملية الإعلامية بالمواقع التابعة للهيئة، ليكونوا أكثر براعة في الصحافة الرقمية، لأننا أصبحنا بصدد استحداث تقنيات تفرض علينا آليات جديدة.



