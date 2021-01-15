عضو لجنة الأوبئة: لقاحات كورونا غير كافية ومقلقة.. فيديو

قال الدكتور بسام حجاوي ، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ، إن العالم سجل 2 مليون حالة وفاة بفيروس كورونا، موضحا أن اللقاحات التي تستوردها الدول حاليا غير كافية لسكانها ولا تعطي مناعة مجتمعية.





وأضاف بسام حجاوي ، خلال مكالمة هاتفية لـ إكسترا نيوز ، أن مناعة الشخص من الفيروس لا تحدث إلا عند تناول جرعتين من لقاح فيروس كورونا ، وعند تأخر المدة بين الجرعتين يحدث قلقا كبير بالدول .





وفي سياق آخر ، أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن رغبة مصر في الانضمام إلى فريق العمل الإفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة (AVATT)، والتي تهدف إلى ضمان توفير حصص كافية من اللقاحات التي تثبت فاعليتها لشعوب القارة الإفريقية، وتسريع المشاركة الإفريقية في التطوير الإكلينيكي للقاح، وتذليل كافة التحديات الخاصة بالتمويل اللازم لتوفير اللقاحات للفئات المستحقة، فضلًا عن دعم قدرات الدول الإفريقية لإنتاج اللقاح وتصديره لدول القارة، لافتة إلى أهمية التعاون بين جميع الدول الإفريقية لتعزيز الاستفادة القصوى من تلك المبادرة.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن مجال تصنيع اللقاحات أحد المحاور الهامة للوفاء باحتياجات الشعوب في ظل تسابق العديد من الدول للحصول على اللقاحات، لافتة إلى أنه جارِ العمل لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، حيث تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، في نهاية شهر سبتمبر الماضي وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية، وعدد من المختصين الدوليين في مجال تصنيع اللقاحات، فضلًا عن الجهود المبذولة لنقل تكنولوجيا التصنيع في مراحلها المختلفة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المنتجة للقاحات، معربة عن استعداد مصر لتوفير احتياجات الدول الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا المستجد وذلك فور البدء في التصنيع.



