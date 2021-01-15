جمهور ابنه الوحيد.. مصور والد حارس مرمى أسمنت حلوان: لم أتوقع انتشار الصورة

صورة واحدة يتجسد فيها مشهد إنساني نادر التكرار، يظهر فيها أب مرتديا ملابس ريفية ويحمل هاتفه على مدار ساعة ونصف لتسجيل مباراة للناشئين خاضها ابنه الشاب كحارس مرمى، هذه الصور رغم بساطتها إلا أنها منذ تداولها، أمس، كانت ذات تأثير لمعرفة قصتهما.





تواصل «صدى البلد» مع المصور الصحفي سيد حسن صاحب الشهيرة المتداولة للأب وابنه، ويقول أنها التقطها خلال مباراة للأندية من الدرجة الثالثة بين فريقي الغابة وأسمنت حلوان، في 12 يناير الجاري، وجاء توثيق اللحظة بالصدفة، حيث تواجد هناك من أجل تصوير ابن عمه الذي يلعب في نادي (الغابة).





لاحظ حسن وجود شخص يرتدي ملابس ريفية وكلما هاجم فريق الغابة يخرج هاتفه للتصوير، وبعد تبديل أماكن حراس المرمى للفريقين تبدل مكان الرجل أيضا حتى تواجد بالقرب من حسن، ويقول: "أنا قلت أكيد وراه قصة عشان شكله مش من الفريق الفني.. صورته وصورت ردود أفعاله وقلت هعرف قصته بعدين".





خلال التصوير لاحظ تركيز الأب على منطقة واحدة وهي مرمى فريق أسمنت حلوان، فخمن أنه ربما والد حارس المرمى أو أحد لاعبي هجوم فريق الغابة، حتى بدأ الأب في الهتاف لابنه وتشجيعه بكلمات حماسية، ويقول حسن: "المشهد أثر في شخصيا، لأن المباراة في شبرا الخيمة وهي بعيدة عن الفريقين، وكمان شكله جاي من مسافة بعيدة".





اكتفى حسن بتوثيق اللحظة والاحتفاظ بالصور، وسرعان ما غادر قبل انتهاء المباراة، ولكن والده وعمه ظلا في النادي يتابعان المباراة التي كانت بدون جمهور أو تغطية إعلامية، وكان والد حارس المرمى ويدعى أشرف مرعى قد لاحظ أن أحدهم قام بتصويره، مما دفعه للتواصل مع والده وعمه للحصول على رقمه أملا في الاحتفاظ بالصور.





بعد ساعات من انتهاء المباراة، تواصل الاب أشرف مرعى والد حارس مرمى فريق أسمنت حلوان للناشئين، مع المصور سيد حسن وطلب منه إرسال الصور، ويقول: "استأذنته أنشرهم على السوشيال ميديا وهو وافق ورحب جدا، والصور عجبته أوي".





وتابع حسن أنه رأى في شغف الأب ومتابعته لابنه مشهد إنساني، وكأنه هو جمهور ابنه الوحيد، وكان يسير خلفه في المباراة ويهتف باسمه طوال المباراة، مرجحا أنه ربما هذا الدعم هو السبب في فوز فريق أسمنت حلوان في هذه المباراة بـ 3 أهداف.