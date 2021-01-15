مسئول بالجامعة: أماكن مخصصة لعزل مرضى كورونا بمستشفيات الأزهر

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن جميع مستشفيات جامعة الأزهر، تساهد بشكل كبير مع وزارة الأوقاف، في عبور أزمة وجائحة كورونا.





وأضاف صديق، في تصريح لموقع صدى البلد، أن مستشفيات الأزهر مخصص بها أماكن لعزل مرضى كورونا، ويتم استقبال الحالات الشديدة من المرضى والتي تحتاج لعناية أو أجهزة تنفس لسوء حالتهم، منوها أنه يتم استقبال منسوبي الأزهر وغيرهم.





وأشار إلى أن التعامل مع ازمة كورونا في الموجة الثانية يختلف عن التعامل مع الجائحة في الموجة الأولى، بمعنى أن الناس أصبحوا يدركون كيفية التعامل مع الوباء والحالات المرضية وكذلك بروتوكولات العلاج التي أصدرتها وزارة الصحة.



