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ديني

مسئول بالجامعة: أماكن مخصصة لعزل مرضى كورونا بمستشفيات الأزهر

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:51 م
لماذا لا يتم فتح
لماذا لا يتم فتح مدينة الأزهر الجامعية لعزل مصابي كورونا
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محمد شحتة
قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن جميع مستشفيات جامعة الأزهر، تساهد بشكل كبير مع وزارة الأوقاف، في عبور أزمة وجائحة كورونا.

وأضاف صديق، في تصريح لموقع صدى البلد، أن مستشفيات الأزهر مخصص بها أماكن لعزل مرضى كورونا، ويتم استقبال الحالات الشديدة من المرضى والتي تحتاج لعناية أو أجهزة تنفس لسوء حالتهم، منوها أنه يتم استقبال منسوبي الأزهر وغيرهم.

وأشار إلى أن التعامل مع ازمة كورونا في الموجة الثانية يختلف عن التعامل مع الجائحة في الموجة الأولى، بمعنى أن الناس أصبحوا يدركون كيفية التعامل مع الوباء والحالات المرضية وكذلك بروتوكولات العلاج التي أصدرتها وزارة الصحة.

وذكر أن الحالات البسيطة والمتوسطة أصبح يتم التعامل معها وهي في عزلها بالمنازل، أما الحالات الشديدة هي التي يتم استقبالها بالمستشفيات، منوها أن هذا هو سبب عدم فتح المدن الجامعية بالأزهر لعزل مصابي كورونا، كما كان يتم من قبل لما فتحت المدينة الجامعية بالأزهر لعزل مصابي كورونا والعائدين من السفر.
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