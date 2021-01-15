خبير شئون دولية: أزمة ثقة بين المؤسسات الأمريكية والمواطنين.. فيديو

قال أحمد السيد أحمد، خبير الشئون الدولية بالأهرام ، إن ما حدث من حالات عنف واقتحام لـ " الكابيتول" ، هي الأولى من نوعها ، موضحا أن هناك بعض مظاهر القتل الجماعي ، والتي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية ، خلال حكم ترامب





وأضاف أحمد السيد أحمد ، خلال مكالمة هاتفية لـ إكسترا نيوز ، أن هناك أكثر من إشكالية ، حول أعمال العنف الامريكية ، من بينها ، نص الدستور الأمريكي على حرية امتلاك السلاح ، والآخر حول اختلاف تصنيف أعمال العنف بين الإرهاب والشغب .





ولفت إلى أن أمريكا تواجه تحديات كبيرة ، تصاعد على ارتفاع بيئة العنف ، والعنصرية ، النابعة من سياسات ترامب .





وأوضح أن أعمال الشغب أحد أسباب عدم ثقة البعض بالسياسات الامريكية ، والتي تضع على عاتق بايدن المسؤولية الكبيرة ، في إعادة الثقة بين الدولة والمواطن .





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية في نوفمبر الماضي، واتهمت روسيا بانتهاك المعاهدة، وهو ما نفته موسكو.





وتصاعد القلق لدى موسكو بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، حيث من المحتمل أن تحاول واشنطن الوصول إلى المعلومات المخابراتية المتعلقة بالتحليق في الأجواء، والتي يجمعها الحلفاء الأعضاء في معاهدة الأجواء المفتوحة.



