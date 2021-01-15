ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير شئون دولية: أزمة ثقة بين المؤسسات الأمريكية والمواطنين.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قال أحمد السيد أحمد، خبير الشئون الدولية بالأهرام ، إن ما حدث من حالات عنف واقتحام لـ " الكابيتول" ، هي الأولى من نوعها ، موضحا أن هناك بعض مظاهر القتل الجماعي ، والتي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية ، خلال حكم ترامب .

وأضاف أحمد السيد أحمد ، خلال مكالمة هاتفية لـ إكسترا نيوز ، أن هناك أكثر من إشكالية ، حول أعمال العنف الامريكية ، من بينها ، نص الدستور الأمريكي على حرية امتلاك السلاح ، والآخر حول اختلاف تصنيف أعمال العنف بين الإرهاب والشغب .

ولفت إلى أن أمريكا تواجه تحديات كبيرة ، تصاعد على ارتفاع بيئة العنف ، والعنصرية ، النابعة من سياسات ترامب .

وأوضح أن أعمال الشغب أحد أسباب عدم ثقة البعض بالسياسات الامريكية ، والتي تضع على عاتق بايدن المسؤولية الكبيرة ، في إعادة الثقة بين الدولة والمواطن .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية في نوفمبر الماضي، واتهمت روسيا بانتهاك المعاهدة، وهو ما نفته موسكو.

وتصاعد القلق لدى موسكو بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، حيث من المحتمل أن تحاول واشنطن الوصول إلى المعلومات المخابراتية المتعلقة بالتحليق في الأجواء، والتي يجمعها الحلفاء الأعضاء في معاهدة الأجواء المفتوحة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن لا يمكنه إلغاء قرار ترامب .. أمريكا تنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة

خبير: عرقلة ترامب للانتقال السلس للسلطة أمر غير طبيعى لم يحدث فى التاريخ الأمريكي

جونسون يسخر من أمريكا ويطالب واشنطن بانتقال سلمي للسلطة

بعد سخرية جونسون.. تعليق جديد من بريطانيا بشأن اقتحام الكونجرس الأمريكي

ترامب أمام أسابيع حرجة.. الكونجرس يستعد لعزله.. وبيلوسي تطالب باستقالته دون محاكمة.. وبايدن يؤكد: أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا.. وتويتر يحظر حسابه نهائيا

منصة للتحريض على أعمال العنف.. جوجل تزيل تطبيق Parler من متجرها

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 يناير 2020

جهود أمنية لكشف ملابسات تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد.. صور

بعد تفوقه على واتسآب.. 7 نصائح للحفاظ على خصوصيتك في تطبيق تيليجرام

أحمد ياسر ريان وشادي يقودان الهجوم.. تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي

هيثم شاكر يغني لـ كورونا ويهزم السرطان

أسهل طريقة لشحن رصيد عداد الكهرباء من خلال المحمول.. اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صحية بشكل مذهل.. فوائد تناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا