حكم الكحول الموجود فى العطور وأدوات التجميل

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض استخدام الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول، مضيفا

أن معظم أدوية الكُحة فيها نسبة قليلة، وهذا ضروري للعلاج، وأجازته وزارة الصحة، فهو صحيح ولا شيء فيه.