اتحاد الكرة يعلن وفاة حسنين حمزة مدلك منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الرسمية وفاة حسنين حمزة مدلك منتخب مصر الوطنى.





وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء على النحو التالي:





لقي حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني لما يقرب من 40 عاما وجه ربه صباح اليوم إثر أزمة صحية تاركا إرثا ضخما من محبة كل من تعاملوا معه من أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخباته الوطنية.





ويعد الراحل الكبير شاهدا على انجازات الكرة المصرية ، حيث كان عضوا بالجهاز الطبي للمنتخب الاوليمبي خلال دورتي لوس انجلوس 1984 وبرشلونة 1992 الأولمبيتين والمنتخب الوطني الأول في كأسي العالم 1990 و 2018 بالإضافة إلى مشاركته المنتخب الوطني مع إحرازه أربعة كئوس أمم أفريقية أعوام 1998 و 2006 و 2008 و 2010.



