لبحث العلاقات.. وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره السعودي في الرياض

يلتقي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني غدا وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض لبحث العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين والمستجدات الإقليمية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الرأى الأردنية.





وكانت المملكة الأردنية باشرت يوم الأربعاء الماضي حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.





ووصلت الدفعات الأولى للقاحي فايزر/بايونتيك وسينوفارم إلى المملكة يومي السبت والاثنين، بعدما رخصت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية استخدامهما.





وبدأت صباح الأربعاء الماضي عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية. وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة، منها سبعة في العاصمة عمّان.





وتستهدف الحملة في بدايتها 20 إلى 25 في المئة، من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة. وتتوفر اللقاحات بصورة مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.