شاهد.. روسيا تشهد أطول موجة برد في سيبيريا منذ 14 عاما

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن روسيا، حيث تشهد البلاد حاليا أطول موجة برد تضرب منطقة روسية في سيبريا منذ 14 سنة.

وشهدت منطقة ياكوتيا في سيبيريا أطول موجة برد منذ أربعة عشر عامًا حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر منذ أكثر من شهر، وهي فترة طويلة وغير طبيعية حتى بالنسبة لهذه المنطقة الشمالية.