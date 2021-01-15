مشروعات بـ 300 مليون جنيه.. مبادرة حياة كريمة تغير حياة المواطنين بـ أسوان

قال اللواء حازم عزت سكرتير عام محافظة أسوان، إن مبادرة حياة كريمة خدمت الكثير من أهالي أسوان، وهذه المبادرة منقسمة لـ قسمين الأولى شملت 11 قرية والثانية قريتين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن الـ 13 قرية تشمل معظم مراكز المحافظة، وتم عمل 32 مشروع خدمي فى المرحلة الأولى بـ 116 مليون جنيه.





وأشار إلى أن المرحلة الثانية تم خلالها عمل 62 مشروع بإجمالي 201 مليون جنيه، وهناك اعمال تمت فى البنية التحتية وانشاء مدارس، موضحا أن المرحلة الثانية كانت استكمال للمرحلة الأولى.





ولفت إلى أن هناك اعتمادات مالية تقدر بـ 280.7 مليون جنيه لتنفيذ 83 مشروع بمبادرة حياة كريمة ضمن المرحلة الثانية و التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح أنه تم عمل مشروعات رصف الطرق، ورفع كفاءة المدارس، والجميع يشعر بتغير بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة.





وأكد أن أهالى قرية الأشرف يشعرون بما قدمته مبادرة حياة كريمة.



