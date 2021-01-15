غدا.. برنامج ابن مصر يستضيف رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

يستضيف برنامج “ابن مصر” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى المنشاوي على شاشة فضائية المحور، غدا السبت فى العاشرة مساء، الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.





ويكشف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا خلال اللقاء عن ثمرة شجرة العلم التي ذرعها الدكتور الراحل أحمد زويل وتلاميذه، ويوضح دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم العلم والعلماء.





ويتحدث عبد ربه عن تفاصيل الإنشاءات الضخمة التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المدينة، وتكلفتها، وأسرار دعم الدولة واهتمام القيادة السياسية بحلم الراحل أحمد زويل.





ويوضح مراحل ومعايير اختيار الطلاب الذين يدرسون بالمدينة، ومصادر التمويل الرئيسية للمدينة.