قطع المياه عن عدة مناطق في المنيا.. تفاصيل

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب بالمنيا أنه سيتم قطع مياة الشرب غدا السبت بمناطق غرب المنيا والتي تضم كلية الهندسة وعزبة قزمان من الساعه التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا لأعمال الصيانة.
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وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة المنيا وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.
وأضاف المحافظ أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة ، و تستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي.
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريقا طبيا، منهم ١٨ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازمة لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت، مشيرًا إلي أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.
وقال الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أنه تم التنبيه علي جميع الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، كما أكد انه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم علي أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
كما عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، اجتماعًا مع مديري المستشفيات والأطباء ومديري الوحدات الصحية بنطاق مراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، والاطمئنان على مدى توافر الاكسجين وكافة المستلزمات الطبية والوقائية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وجه المحافظ، الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لما يبذلوه من جهد متواصل في مواجهه جائحة كورونا، مؤكدًا على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الازمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
واستجاب ، لطلب أحد الأطباء بحل المشكلة الخاصة بالمصعد الكهربائي بإحدى المستشفيات بمركز بني مزار، وعلى الفور تم التواصل من قبل المحافظ، مع رئيس المركز ، لسرعة حل المشكلة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للمستشفيات.
وأوضح " القاضي" أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، منهم 16 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، لافتا الى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة.
أكد على التواصل المستمر مع الأطباء من خلال عقد الاجتماعات بصفة دورية ومستمرة، مشيرًا إلى ان الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مسخرة لتلبية كافة احتياجات الأطباء والتمريض والفرق الطبية، وتوفير الدعم الكافي من المستلزمات الطبية والوقائية بصفة دورية ومستمرة.