قطع المياه عن عدة مناطق في المنيا.. تفاصيل

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب بالمنيا أنه سيتم قطع مياة الشرب غدا السبت بمناطق غرب المنيا والتي تضم كلية الهندسة وعزبة قزمان من الساعه التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا لأعمال الصيانة.





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وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة المنيا وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.





وأضاف المحافظ أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة ، و تستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي.





وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريقا طبيا، منهم ١٨ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازمة لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت، مشيرًا إلي أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.





وقال الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أنه تم التنبيه علي جميع الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، كما أكد انه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم علي أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





كما عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، اجتماعًا مع مديري المستشفيات والأطباء ومديري الوحدات الصحية بنطاق مراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، والاطمئنان على مدى توافر الاكسجين وكافة المستلزمات الطبية والوقائية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.









وجه المحافظ، الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لما يبذلوه من جهد متواصل في مواجهه جائحة كورونا، مؤكدًا على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الازمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.





واستجاب ، لطلب أحد الأطباء بحل المشكلة الخاصة بالمصعد الكهربائي بإحدى المستشفيات بمركز بني مزار، وعلى الفور تم التواصل من قبل المحافظ، مع رئيس المركز ، لسرعة حل المشكلة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للمستشفيات.





وأوضح " القاضي" أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، منهم 16 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، لافتا الى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة.



