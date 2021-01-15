استادات: نادى سيتى كلوب كفر الشيخ يبني جيلا من آلاف المواهب

قال محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات القابضة والعضو المنتدب إنه يشعر بالفخر تجاه ما شاهده الجميع خلال الجولة التفقدية لافتتاح فرع سيتي كلوب كفر الشيخ، موضحا أنه ليس مجرد نادي فقط وشعاره أنه نادي يبني جيل، ولديه الرغبة في اكتشاف آلاف المواهب في المحافظات.





وشدد على أن عبقرية فكرة سيتي كلوب هو العمل خارج نطاق العاصمة لأن مدن المحافظات والقرى تستحق الاهتمام بها وهناك فرص عملاقة للاستثمار الرياضي في المحافظات، مشددا على أن المشروع لم يكن ليخرج للنور إلا بدعم الدولة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يبني مع القطاع الخاص شكلا جديدا للاستثمار الرياضي.



