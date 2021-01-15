محلية النواب: التنوع داخل المجلس يثري الحياة النيابية.. فيديو

قال عمر درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ، إن الاهتمام الأكبر باللجنة ، سينصب على قوانين الانتخابات المحلية، موضحا أن البرلمان شهد أمس مجموعة من الفعالية الكبيرة ، والحضور المكثف .





وأضاف عمر درويش ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن اهتمام النواب بالحضور، يعكس اهتمامهم بمناقشة أكثر من ملف هام ، يصب في مصلحة المواطن .





وأكد أن لجنة الادارة المحلية سيكون لها دورا كبيرا جدا ، خلال الفترة القادمة ، لافتا إلى أن التنوع داخل النواب ، سيؤدي لإثراء الحياة السياسية والنيابية ، متابعا : " مجلس النواب القادم سيشهد حالة من التناغم الكبير " .





ولفت إلى أن خليط الخبرات المتنوعة بين الشباب ، سيساهم في إثراء قانون المحليات ، خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى ضرورة انجاز تلك القوانين بشكل فوري .





وتابع : ملفات عديدة من المفترض مناقشتها ، ولجنة الادارة المحلية تنظرها اجتماعات هامة ، في التوقيتات القادمة .



