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محلية النواب: التنوع داخل المجلس يثري الحياة النيابية.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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نورهان رأفت
قال عمر درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ، إن الاهتمام الأكبر باللجنة ، سينصب على قوانين الانتخابات المحلية، موضحا أن البرلمان شهد أمس مجموعة من الفعالية الكبيرة ، والحضور المكثف .

وأضاف عمر درويش ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن اهتمام النواب بالحضور، يعكس اهتمامهم بمناقشة أكثر من ملف هام ، يصب في مصلحة المواطن .

وأكد أن لجنة الادارة المحلية سيكون لها دورا كبيرا جدا ، خلال الفترة القادمة ، لافتا إلى أن التنوع داخل النواب ، سيؤدي لإثراء الحياة السياسية والنيابية ، متابعا : " مجلس النواب القادم سيشهد حالة من التناغم الكبير " .

ولفت إلى أن خليط الخبرات المتنوعة بين الشباب ، سيساهم في إثراء قانون المحليات ، خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى ضرورة انجاز تلك القوانين بشكل فوري .

وتابع : ملفات عديدة من المفترض مناقشتها ، ولجنة الادارة المحلية تنظرها اجتماعات هامة ، في التوقيتات القادمة .

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