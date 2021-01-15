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أخبار العالم

طوارئ ومنشآت عزل من جديد.. رعب كورونا يغزو الصين مرة أخرى

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:40 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
تعكف السلطات الصينية على بناء منشأة عزل صحي تتسع لـ 3000 سرير طبي بشكل سريع في مدينة شيجياتشوانج، عاصمة مقاطعة خِبي شمالي البلاد، والتي تشهد تزايدًا متسارعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن أعمال بناء منشآت العزل الجارية على قدم وساق في شمال الصين تعيد إلى الأذهان حركة البناء السريع للمستشفيات وتحويل الصالات الرياضية الكبيرة إلى منشآت عزل بعد انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في الصين أوائل العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن الصين تمكنت من احتواء موجة ثانية من فيروس كورونا قبل أن تنتشر على نطاق واسع، لكن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات تثير مخاوف مبررة، لا سيما مع اقتراب موسم أعياد السنة القمرية التي تشهد حركة سفر وتنقلات كثيفة عبر أنحاء البلاد.

وأعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 90 إصلبة في مقاطعة خِبي، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة في الصين حاليًا 1001 إصابة.

وأعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، حالة الطوارئ في إقليم هيلونججيانج، الذي يضم أكثر من 37 مليون نسمة، في محاولة للقضاء على عدد محدود من إصابات فيروس كورونا.

وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت الصين ارتفاعا في الإصابات، ما دفع بالسلطات إلى فرض تدابير حجر محلية، وقيود فورية على التنقل وإجراء حملة فحوص واسعة شملت عشرات ملايين الأشخاص للكشف عن إصابات.

ويخضع أكثر من 200 مليون شخص حاليا لنوع من تدابير الإغلاق في المناطق الشمالية.
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