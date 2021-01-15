شمال سيناء: لن نسمح بالمزايدة على صرف تعويضات المتضررين برفح والشيخ زويد والعريش

اكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، انه سيتم بدء صرف تعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم والتى تم معاينتها بمركز ومدينة الشيخ زويد منطقة شرق العريش.

وقال انه لن يسمح لأحد يزايد علينا فى موضوع التعويضات ونحن نسير وفق منظومة ثابتة وكل مواطن تضرر منزله او زراعاته سياخد حقه .

واضاف المحافظ ، انه يجرى حاليا الصرف فى منطقة حرم مطار العريش الجوي .كما تم التصديق للواء مصطفي محمد، رءيس مدينة رفح ، لبدء الصرف لمرحلة جديدة من التعويضات بالمنطقة العازلة بمدينة رفح خاصة المبالغ المستحقة من ٤٠٠ إلى ٦٠٠ ألف جنيه .

ومن جانبها ..اعلنت المراقبة العامة للتنمية والتعاون والتوطين بمحافظة شمال سيناء، والتابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن أسماء دفعة جديدة من أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم فى مركز العريش بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد المهندس مراقب عام التنمية بالمحافظة، أنه تم الإعلان عن أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدًا لصرف التعويض المالى لكل منهم، بعد مراجعة الملفات الخاصة بتعويضات المزارعين بمنطقة جنوب العريش،عن طريق لجنة فنيه متخصصه ،وذلك للبدء في صرف القيمه المستحقة لكل مزارع متضرر.

وأشار إلى أن قائمة الاسماء المعلنة تضمنت الصرف ل17 مزارعًا من منطقة جنوب العريش من الذين أضيرت زراعاتهم بسبب للارهاب، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم فى ضوء ما ورد بقواعد الصرف .

وأضاف المراقب العام، أن التظلمات يتم تقديمها إلى اللجنة المختصة فى مقر مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بالعريش، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الاعلان عن نشر الأسماء .. مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأية تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة .

وأشار المراقب العام، إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والنخيل والجوافة والموالح وغيرها، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب.

ومن جانبه ..قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، إنه تم صرف الدفعة الأولى المضارين من مشروع توسعة مطار العريش الجوي والتي تضم 51 مواطنًا، حيث تتراوح المبالغ التي سيتم صرفها ما بين 50 ألفًا و150 ألف جنيه، طبقًا للمساحة التي تم حصرها عن طريق اللجان المختصه.





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