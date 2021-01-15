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حوادث

لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.. ضبط 16197 شخصا خلال 24 ساعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:43 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (16197) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا و تحرير (652) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (204) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (992) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
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