مصر الأولى إفريقيا فى سمك المزارع.. تطوير هائل فى البحيرات السمكية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة عرضًا حول الثروة السمكية فى مصر.









قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ، إن هناك تطويرا كبيرا حدث فى البحيرات السمكية ، ووصل إنتاج الأسماك إلي 2 مليون طن سنويا ، وهذا يكفى للتقريب من الاكتفاء الذاتى .





وأضاف القرش لـ صدى البلد: "نستورد الأنواع التى لايمكن إنتاجها فى مصر بسبب الظروف الجوية مثل أسماك التونة"، مؤكدا أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.





وأشار " معاون وزير الزراعة " إلي أن مصر الدولة السادسة فى إنتاج أسماك البلطى ، وذلك يثبت نجاح فى مجال إنتاج الأسماك ،مؤكدا أن القيادة السياسية تعطى الأولوية فى هذا القطاع الحيوي لأنه يعد من أهم مصادر البروتينات.





وأوضح محمد القرش أن الدولة تهتم بتحقيق الآمن الغذائي للمواطن، كما تهتم بتوفير البروتينات وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها .



