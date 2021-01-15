مصر الأولى إفريقيا فى سمك المزارع.. تطوير هائل فى البحيرات السمكية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة عرضًا حول الثروة السمكية فى مصر.
قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ، إن هناك تطويرا كبيرا حدث فى البحيرات السمكية ، ووصل إنتاج الأسماك إلي 2 مليون طن سنويا ، وهذا يكفى للتقريب من الاكتفاء الذاتى .
وأضاف القرش لـ صدى البلد: "نستورد الأنواع التى لايمكن إنتاجها فى مصر بسبب الظروف الجوية مثل أسماك التونة"، مؤكدا أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.
وأشار " معاون وزير الزراعة " إلي أن مصر الدولة السادسة فى إنتاج أسماك البلطى ، وذلك يثبت نجاح فى مجال إنتاج الأسماك ،مؤكدا أن القيادة السياسية تعطى الأولوية فى هذا القطاع الحيوي لأنه يعد من أهم مصادر البروتينات.
وأوضح محمد القرش أن الدولة تهتم بتحقيق الآمن الغذائي للمواطن، كما تهتم بتوفير البروتينات وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها .
وأشار السيد القصير وزيررالزراعة ، إلى أن تلك الثروة تعتمد على عنصرين أساسيين الأول المصايد الطبيعية، وما تمثله من بحيرات موجودة داخل مصر تصل عددها إلى 9 بحيرات، إلى جانب البحرين المتوسط والأحمر، ونهر النيل وفروعه، والثانى ما يتعلق بالاستزراع السمكى، الذى يضم مساحات من الأراضي تصل إلى 300 ألف فدان تقريبًا موزعة على مستوي الجمهورية، وتتنوع ولايتها ما بين ما هو ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وملكها، وبين ما هو خارج ولايتها، والذى يصل مساحته إلى نحو 209 آلاف فدان.
ونوه وزير الزراعة خلال العرض إلى موقف المزارع السمكية المملوكة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وخاصة ما يتعلق بالمساحات المستغلة منها، وانتاجها الكمى، مشيرًا كذلك إلى الموقف الخاص بالمزارع السمكية المؤجرة من قبل الهيئة للغير، من حيث سريان التعاقد الخاصة بها من عدمه، وكذا ما تم تحصيله خلال العام المالى الحالى من تلك المزارع الخاضعة لولاية الهيئة.
وتطرق وزير الزراعة إلى ما يتم توفير من ثروة سمكية من البحيرات على مستوى الجمهورية، والاصناف الموجودة بها، هذا إلى جانب استعراض حصر لعدد رخص الصيد الممنوحة للصيد فى تلك البحيرات.
وفيما يتعلق بموانيء الصيد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أشار الوزير إلى أن الهيئة تمتلك وتشرف على تشغيل 4 موانيء صيد يتوافر بها جميع الخدمات اللوجيستية اللازمة لخدمة العاملين بقطاع الصيد ومراكب الصيد، وذلك فى كل من محافظات بورسعيد، والبحيرة، والسويس، وجنوب سيناء، مضيفًا أن الهيئة تمتلك أيضًا 15 مفرخًا سمكيًا، ومحطة تحضين على مستوى الجمهورية، إلى جانب وجود مفرخي مياه عذبة بمحافظة أسوان.