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أخبار العالم

بعد رفضه الرد على اتصالاته.. أردوغان يوجه طلبًا لبايدن عبر الإعلام

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:31 م
رجب طيب أردوغان وجو
رجب طيب أردوغان وجو بايدن
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محمد عثمان
انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إخراج بلاده من مشروع تصنيع مقاتلات إف-35 الأمريكية، وذلك بعد شراء تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا.

وقال أردوغان عقب صلاة الجمعة في اسطنبول، إن تركيا دفعت أموالًا كثيرة في مشروع تصنيع المقاتلات إف-35، مضيفًا: "هذا خطأ جسيم ارتكبته أمريكا التي تعتبر دولة حليفة في حقنا".

وأضاف: "أتمنى مع تولي السيد بايدن منصبه وإجراء مناقشات، أن يتخذ المزيد من الخطوات الإيجابية حتى نتمكن من تصحيح ذلك".

ورغم ذلك، ظل أردوغان مصمما على حق تركيا في امتلاك منظومة "إس-400"، قائلًا إن هناك حوارًا مستمرًا مع روسيا بشأن شراء دفعة جديدة من المنظومات الصاروخية الروسية.

وذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، أن بايدن لم يستجب بعد إلى طلب أردوغان لإجراء مكالمة هاتفية قبل أسبوع من دخوله البيت الأبيض.

واقترحت حكومة أردوغان على فريق بايدن الشهر الماضي تنظيم مكالمة هاتفية بين الرئيسين، لكن لم يتم التحضير لأي شيء.

وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإن تأخر بايدن  الذي يعد من أكثر المنتقدين لأردوغان في الرد على طلب الأخير يشير إلى أن الرئيس الأمريكي لا ينوي فتح صفحة جديدة مع الرئيس التركي.
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