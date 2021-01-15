بعد رفضه الرد على اتصالاته.. أردوغان يوجه طلبًا لبايدن عبر الإعلام

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إخراج بلاده من مشروع تصنيع مقاتلات إف-35 الأمريكية، وذلك بعد شراء تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا.





وقال أردوغان عقب صلاة الجمعة في اسطنبول، إن تركيا دفعت أموالًا كثيرة في مشروع تصنيع المقاتلات إف-35، مضيفًا: "هذا خطأ جسيم ارتكبته أمريكا التي تعتبر دولة حليفة في حقنا".





وأضاف: "أتمنى مع تولي السيد بايدن منصبه وإجراء مناقشات، أن يتخذ المزيد من الخطوات الإيجابية حتى نتمكن من تصحيح ذلك".





ورغم ذلك، ظل أردوغان مصمما على حق تركيا في امتلاك منظومة "إس-400"، قائلًا إن هناك حوارًا مستمرًا مع روسيا بشأن شراء دفعة جديدة من المنظومات الصاروخية الروسية.



