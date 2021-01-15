ضبط مزارع ونجله بأسيوط حولا منزلهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( مزارع ونجله – مقيمان بدائرة المركز – لأحدهما معلومات جنائية ) لقيامهما بإنشاء وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنهما .





وضبط بحوزتهما طبنجة و(2) فرد خرطوش و(3 ) طبنجات صوت وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية و العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .





بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات.



