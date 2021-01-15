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حوادث

ضبط مزارع ونجله بأسيوط حولا منزلهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:40 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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مصطفى الرماح
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( مزارع ونجله – مقيمان بدائرة المركز – لأحدهما معلومات جنائية ) لقيامهما بإنشاء وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنهما .

وضبط بحوزتهما طبنجة و(2) فرد خرطوش و(3) طبنجات صوت وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية و العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها .
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