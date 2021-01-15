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تنسيقية الأحزاب: المشهد السياسي كان متعطشا لوجود الشباب

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:01 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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البهي عمرو
قالت أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشهد السياسي فى مصر كان متعطش لوجود شباب يتمتعون بكفاءة، ولذلك نجحت التنسيقية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن التنسيقية تضم مجموعة من الشباب مبنية على مصلحة الوطن و العمل الجماعي وعدم النظر لـ "الانا".

ولفتت إلى أنه من عام تم تعيين 6 من أعضاء التنسيقية كأعضاء محافظين وأثبتوا نجاحهم، و تميزهم فى ملف الإدارة المحلية.

وأشارت إلى أن التنسيقية قامت بعمل مبادرات كثيرة نالت إعجاب المواطنين،  و الجميع يعمل بحب وأخلاص من أجل مصر و المصريين.

وكشفت أنهم الأحزاب مرحبة بما تقوم به التنسيقية، و الجميع يدعم الشباب و التنسيقة تضم شباب من أحزاب كثيرة.

وأوضحت أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب حصلت على عدد من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.

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