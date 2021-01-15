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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته عن جراحة الفتاق.. أبرز إطلالات منى هلا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:00 م
منى هلا
منى هلا
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير التالي...

يحدث الفتق أو الفتاق عندما يندفع جزء داخلي من الجسم من خلال ضعف في العضلات أو جدار الأنسجة المحيطة، عادة ما يحدث الفتق بين الصدر والوركين في كثير من الحالات ، لا يسبب أعراضًا على الرغم من أنك قد تلاحظ تورمًا في البطن أو الفخذ، غالبًا ما يمكن دفع الكتلة إلى الداخل أو تختفي عند الاستلقاء، قد يؤدي السعال أو الإجهاد إلى ظهور الورم.

يحب بعض الأشخاص عدم معرفة نوع الجنين حتى الولادة،  لكن لا يستطيع الآخرون الانتظار ومعرفة ذلك في أقرب  وقت، يمكن للطبيب فقط تحديد جنس الطفل بشكل موثوق ولكن على الرغم من ذلك ، فإن هذا لا يمنع الكثير من التنبؤ بجنس أطفالهم بناءً على  عدة عوامل.

الفتاق من الامراض الشائعة بين جميع الاعمار ويسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح وسريع فليس دائما تكن الجراحة ضرورية.

يصادف اليوم الجمعة الموافق 15 يناير، عيد ميلاد الفنانة الشابة منى هلا والتي أتمت اليوم عامها الـ 36، وعلى الرغم من قلة ظهورها في المناسبات وعدم تفاعلها على مواقع التواصل الإجتماعي إلا أنها من الفنانات التي حققت نجاحا كبيرا.


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