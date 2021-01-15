نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته عن جراحة الفتاق.. أبرز إطلالات منى هلا

يحدث الفتق أو الفتاق عندما يندفع جزء داخلي من الجسم من خلال ضعف في العضلات أو جدار الأنسجة المحيطة،

عادة ما يحدث الفتق بين الصدر والوركين في كثير من الحالات ، لا يسبب أعراضًا على الرغم من أنك قد تلاحظ تورمًا في البطن أو الفخذ، غالبًا ما يمكن دفع الكتلة إلى الداخل أو تختفي عند الاستلقاء، قد يؤدي السعال أو الإجهاد إلى ظهور الورم.