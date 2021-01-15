محافظ أسوان: وزير الأوقاف رجل مقاتل قراراته جريئة وأفكاره غير تقليدية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفعاليات الدورات التثقيفية الهادفة التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية للأئمة والواعظات ، والتي تعد بمثابة مفتاح هام للتعلم والتأهيل المستمر.





وأثنى المحافظ، ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم الجمعة 15 / 1 / 2021م بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، مشيدًا برؤية وزير الأوقاف وأفكاره غير التقليدية قائلا: "وزير الأوقاف رجل مقاتل وقراراته جريئة،وأسهم بقراراته الجريئة والفاعلة في حل مشاكل مساكن الأوقاف بأسوان بأفكار جديدة ، فهو يسعى دائما لسرعة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع ، تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط من جهة،وتدفع عجلة العمل والإنتاج بهيئة الأوقاف المصرية من جهة أخرى".



