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ديني

محافظ أسوان: وزير الأوقاف رجل مقاتل قراراته جريئة وأفكاره غير تقليدية

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:55 م
محافظ أسوان: وزير
محافظ أسوان: وزير الأوقاف رجل مقاتل قراراته جريئة
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عبد الرحمن محمد
أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفعاليات الدورات التثقيفية الهادفة التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية للأئمة والواعظات ، والتي تعد بمثابة مفتاح هام للتعلم والتأهيل المستمر.

وأثنى المحافظ، ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم الجمعة 15 / 1 / 2021م بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، مشيدًا برؤية وزير الأوقاف وأفكاره غير التقليدية قائلا: "وزير الأوقاف رجل مقاتل وقراراته جريئة،وأسهم بقراراته الجريئة والفاعلة في حل مشاكل مساكن الأوقاف بأسوان بأفكار جديدة ، فهو يسعى دائما لسرعة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع ، تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط من جهة،وتدفع عجلة العمل والإنتاج بهيئة الأوقاف المصرية من جهة أخرى".

وأشاد بدور الأئمة في التوعية والتثقيف والدعوة الإسلامية السمحة وبدورهم البناء والفعال في نشر قيم التسامح والسلم الاجتماعي،والإيثار والتكافل ، إضافة إلى إرساء قيم التعاون والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع ، مع ترسيخ روح الولاء والانتماء الوطني.
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