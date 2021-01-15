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محافظات

انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق في المنيا.. غدا

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اعلن المهندس محمد سيد ليله رئيس الوحدة المحــلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا فصل مغذي كهرباء السد العالي وذلك غدا السبت ١٦ يناير الجاري لإجراء أعمال الصيانة الدورية المعتـــادة على المغذي حسب البرنامج المعد لذلك في الثامنة صباحا على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم 

وقال ليله أن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها هي شوارع الزهور والمحطة وطه حسين وجامع الفتح وعزبة الكيلو  وعبد العظيم والسلام والجمهورية والتأمينات  والكنيسة والمدرسة الانجيلية وصيدلية الإسعاف والمطافي ومنطقة ناعوم وبرج حبيبة. 

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كما سيتم فصل مغذي كهرباء شارونة  وذلك يومي السبت والأحد القادمين  لإجراء أعمال الصيانة الدورية المعتـــادة على المغذي من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا حسب البرنامج المعد لذلك على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال.

حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن قريتي شارونة وعباد شارونة وتوابعهما .

وفي سياق متصل وفى اطار خطة الدولة برفع كفاءة اعمدة الأنارة وأنارة الطرق وحرصها على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ اعمال الصيانة المستمرة للانارة،  لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء  أسامة القاضي وتكليفات اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بوضع خطة متكاملة للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية

تابع رئيس المدينة ،اعمال استكمال وإعادة انارة طريق المحيط ـ ابوقرقاص، وطريق ملوى ـ الشيخ حسين، وطريق الريرمون ـ البياضية حيثُ تم اعادة زرع اعمدة الأنارة وشد الأسلاك وتركيب الكشافات والمحولات وتم إنارة الطريق  وذلك لأجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق

يذكر ان المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب بالمنيا أعلن ايضا انه سيتم قطع مياة الشرب غدا السبت ١٦ يناير الجاري بمناطق غرب المنيا والتي تضم كلية الهندسة وعزبة قزمان من الساعه التاسعه صباحا حتى الثانيه عشر ظهرا لأعمال الصيانه 

وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة المنيا وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

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