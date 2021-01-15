التعليم العالي في أسبوع.. أشرف العزازي قائما بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوافق على لائحة مركز القطامية للتميز العلمي

وزير التعليم العالي ينعي عميد زراعة كفر الشيخ بعد وفاته بـ كورونا

وزير التعليم العالي يهنئ أساتذة الجامعات المعينين في مجلس النواب





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، تهنئة وزير التعليم العالي لأساتذة الجامعات المعينين في مجلس النواب، حيث تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة لأساتذة الجامعات المصرية، الذين صدر لهم قرار من رئيس الجمهورية، بتعيينهم في مجلس النواب الجديد.





وجاءت تعيينات أساتذة الجامعات:

- الدكتور جمال حلمي محمد السعيد، رئيس جامعة بنها.

- الدكتور محمد محمد زكي محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر.

- الدكتورة فرحة عبدالعزيز الشناوي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق للدراسات العليا.

- الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، الأستاذة في علوم المصريات بجامعة حلوان.





وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن سعادته البالغة لتعيين أساتذة الجامعات في مجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية، وقدم تمنياته لهم بخالص التوفيق في أداء مهامهم التي تم تكليفهم بها، بما يدعم ويحقق مصلحة المواطنين وخدمة الوطن





وكان قد نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور محمود فواز عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه للعلاج داخل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.





وكان قد نعى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمود فواز، وقال: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى أخي وصديقي وزميلي الخلوق طيب القلب حسن الخلق محمود فواز عميد كلية الزراعة بالجامعة، ونشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات الجامعة ولا نقول إلا ما يرضى الله ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون».





وترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، "الأحد" الماضي، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوى أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. جاد القاضى رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، نعى المجلس الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.





وطالب الوزير، خلال الاجتماع، بوضع خطة محددة للمعهد يمكن قياسها وتقييمها خلال العام 2021، بحيث يتم عرضها على المجلس القادم تتضمن الموقف الحالي للمعهد، والخطة المستقبلية له، ومعايير تقييمها.





ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية لمركز القطامية للتميز العلمى فى الفلك وعلوم الفضاء.





كما وافق المجلس أيضًا على ترقية عدد من الباحثين بالمعهد لدرجة أستاذ باحث فى عدد من الأقسام العلمية بالمعهد، وكذلك الموافقة على تعيين أحد الباحثين بالمعهد.





وأحيط المجلس علمًا بتخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو سمبل للمعهد لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة، والأنشطة المقترحة لاستثمارها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية





من جانبه، استعرض د. جاد القاضى تقرير ربع سنوى حول الأنشطة والفعاليات للمعهد على مستوى المنشآت والأجهزة العلمية والمشروعات البحثية سواء ما تم أو الجارية، وكذلك الأداء العلمى للمعهد، مشيرًا إلى وصول عدد الأبحاث المنشورة إلى 125 بحثًا فى قواعد بيانات Scopus منها 43% فى مجال الأرض إلى جانب التخصصات العلمية الأخرى، فضلًا عن زيادة فى الأبحاث المنشورة فى Q1، وزيادة فى مؤشرات الاستشهاد، بالإضافة إلى افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التابعة للمعهد الشهر الماضى.





وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور أشرف محمد العزازي، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، للقيام بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي لمدة عام.





كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قال إن مصر من الدول القليلة التى تمكنت من إنهاء العام الدراسى بنجاح العام الماضى، وسط جائحة عالمية، مع الحفاظ على الطلاب وهيئة التدريس.



