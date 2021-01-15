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محافظات

بنسبة تنفيذ 75%.. وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان إنشاءات سيتي كلوب.. فيديو وصور

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:14 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إنشاءات نادي city club، والتي بلغت نسبة الإنشاءات به 75%.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الشباب، ومصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الرياضة.

ومن جانبه، أشاد محافظ كفر الشيخ، بدور شركة استادات القابضة في تطوير استاد المدينة وتحويله إلى نادي سيتي كلوب ليضاهي أفضل الأندية الحديثة العالمية. 

قال نور الدين، خلال تصريحاته، على هامش زيارة وزير الشباب والرياضة، أشكر الشركة الوطنية استادات التي تمكنت من تحويل استاد المدينة إلى نادي يوجد به كافة الإمكانيات".

وأضاف، محافظ كفر الشيخ، "محافظة كفر الشيخ أصبحت الآن تمتلك ناديًا يضاهي أكبر الأندية نظرا لما تم توفيره من إمكانيات لتقديم هذا النموذج الرائع".

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لشركة استادات على دورها المجتمعي في المحافظة الذي لم يقتصر دورها فقط داخل استاد المدينة، بل امتد لتحملها تكلفة تجديد الحديقة الرئيسية للمدينة".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى وجود نادي بحجم سيتي كلوب في المدينة أحدث طفرة كبيرة في المحافظة ككل ومنحنا تنفس كبير وبات لنا شكل مختلف".

بنسبة تنفيذ 75%.. وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان إنشاءات سيتي كلوب.. فيديو وصور
بنسبة تنفيذ 75%.. وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان إنشاءات سيتي كلوب.. فيديو وصور
بنسبة تنفيذ 75%.. وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان إنشاءات سيتي كلوب.. فيديو وصور
بنسبة تنفيذ 75%.. وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان إنشاءات سيتي كلوب.. فيديو وصور
بنسبة تنفيذ 75%.. وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان إنشاءات سيتي كلوب.. فيديو وصور
بنسبة تنفيذ 75%.. وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان إنشاءات سيتي كلوب.. فيديو وصور
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